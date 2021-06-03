مايكروسوفت تعلن موعد الكشف عن نسخة "ويندوز" الجديدة

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستزيح الستار عن نسختها الجديدة من برنامج "ويندوز" لتشغيل الحواسيب يوم 24 يونيو – حزيران الجاري.

ووصفت ساتيا ناديلا، الرئيسة التنفيذية لمايكروسوفت الحدث بواحد من "أهم إصلاحات" نظم تشغيل الحواسيب الشخصية خلال هذا العقد.

وقالت الشركة إن البرنامج الجديد سيتضمن تغييرات في التصميم وسيوفر فرصا إضافية للمبدعين والمطورين عبر متجر تطبيقات "ويندوز" وطرقا لبناء اتصالات أسهل بين المستخدمين والمجتمعات محور اهتمامهم.

سيتم طرح البرنامج لمن يسمون بـ"Windows Insiders" الذين قاموا بالتسجيل لاختبار المنتج الجديد بعد الكشف عنه، ومن المرجح أن يتم إصداره على نطاق واسع الخريف القادم.

وأرسلت مايكروسوفت أمس الأربعاء دعواتها الرسمية لحضور حفل الكشف عن النسخة الجديدة وذلك بعد شهر من إعلان الرئيسة التنفيذية للشركة عن إصدارها.