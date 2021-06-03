تسعى ولاية فرجينيا الغربية الأمريكية إلى تحفيز المواطنين والسكان على التطعيم ضد كوفيد-19 بمنح أسلحة صيد مجانية وجوائز مالية كبيرة.

وأعلن حاكم الولاية جيم جاستس عن سحب على يانصيب بقيمة مليون دولار سيكون حصرياً للحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وقال جاستس في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "سنقوم بهذا البرنامج من 20 يونيو - حزيران وحتى 4 أغسطس - آب. سنبدأ بالهدايا في عيد الأب".

وشدد المسؤول على أن الأفراد يجب أن يكونوا قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح ليكونوا مؤهلين للمشاركة في عملية السحب.

وقال جاستيس إن الهبات ستشمل أيضا شاحنتين جديدتين مجهزتين حسب الطلب و25 رحلة نهاية أسبوع إلى حدائق الولاية وخمسة تراخيص للصيد مدى الحياة وخمس بنادق صيد.

وأكد جاستس أن عدد الحالات المصابة حالية بالفيروس في الولاية هو 4,550 وهو أقل عدد للإصابات في فرجينيا الغربية منذ أكتوبر – تشرين الأول من العام الماضي.

وقد حصل على الجرعة الأولى من اللقاحات أكثرُ من 75% ممن تتخطى أعمارهم 50 عاماً في الولاية و84% ممن هم فوق 65 عاماً.

وحددت الولاية هدفها في الوصول إلى تلقيح 85% ممن تفوق أعمارهم الـ65 عاماً.