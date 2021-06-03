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غزة

فيديو: الجناح العسكري للجبهة الشعبية ينظم عرضا عسكريا في غزة

بقلم:  يورونيوز
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مسلحون من كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في خانيونس جنوب قطاع غزة. 21/08/2002
مسلحون من كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في خانيونس جنوب قطاع غزة. 21/08/2002   -   حقوق النشر  AP Photo/Jacqueline Larma
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سار المئات من مقاتلي كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ملثمين وحاملين أسلحتهم الأتوماتيكية والرشاشة في مدينة غزة الأربعاء، في استعراض بعد انتهاء فصل جديد من فصول القتال بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة استمرت 11 يوما.

وسار صف من المركبات التي حملت المسلحين فضلا عن قذائف وأسلحة (آر بي جي) في شوارع المدينة.

وكانت إسرائيل شنت مئات الغارات الجوية على أهداف قالت إنها لحماس وللفصائل المسلحة في غزة، بينما أطلقت حماس أكثر من في غزة أكثر من أربعة آلاف صاروخ على إسرائيل.

المصادر الإضافية • أ ب