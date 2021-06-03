ثمنه 1.79 مليون جنيه استرليني.. أغلى عقار في العالم ينقذ رضيعا من مرض قاتل

أصبح رضيع بريطاني لا يتعدى عمره الخمسة أشهر أول مريض يتم إنقاذه من خلال استخدام عقار تبلغ كلفته 1.79 مليون جنيه استرليني.

بعد تشخيص إصابته بضمور العضلات الشوكي الوراثي النادر (SMA) قبل فترة من الزمن، تلقى آرثر مورغان، الطفل الرضيع عقار "زولغنسما" "Zolgensma"، وهو عبارة عن علاج جيني أميركي يتم حقنه مرة واحدة في الذراع لتصحيح الجين المختل.

وتلقى آرثر العلاج في مستشفى إيفيلينا للأطفال في لندن في 25 مايو/أيار الماضي.

وكانت السلطات الصحية في بريطانيا قد أبرمت في وقت سابق صفقة تاريخية مع الشركة الأميركية المصنعة لعقار "زولغنسما" "Zolgensma".

وعادة ما يفقد المصابون بهذا المرض حياتهم قبل أن يبلغوا العامين من عمرهم إذا لم يتم علاجهم.

وقال ريس مورغان، والد آرثر ويبلغ 31 عاما، "عندما علمنا أن آرثر سيكون أول من يحصل على هذا العلاج لم أتمالك نفسي من شدة التأثر. عشنا أسابيع عدة ونحن قلقون على طفلنا، وأنا واثق من أنه أفضل علاج وأنه سيمنحه أفضل حياة يمكن أن يعيشها".

ويعد دواء "زولغنسما " الذي يباع بحوالي مليونين و125 ألف دولار أميركي أغلى دواء في العالم حتى اليوم.