تباطؤ في انتشار كوفيد-19 في أوروبا وآسيا هذا الأسبوع

تباطأ الوباء الناجم عن فيروس كورونا للأسبوع الخامس على التوالي في العالم، لا سيما في آسيا وأوروبا. في ما يلي التطورات الأسبوعية المهمة، المأخوذة من قاعدة بيانات وكالة فرانس برس.

ولكن، من المهم الإشارة إلى أن عدد الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس سوى جزء بسيط من العدد الفعلي، وينبغي التعامل مع المقارنات بين البلدان بحذر إذ تختلف سياسات الاختبار من بلد إلى آخر.

نحو 466 ألف إصابة يومية

مع تسجيل 466,400 إصابة يومية في العالم هذا الأسبوع، انخفض المؤشر مرة أخرى بنسبة 15% مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لتقرير أعدته وكالة فرانس برس حتى الخميس.

بدأ المؤشر يسجل صعودًا مستمرًا اعتبارًا من 20 شباط/فبراير، بعد انخفاض لم يسبق له مثيل استمر أكثر من شهر في بداية العام انخفضت خلاله الإصابات بمقدار النصف لتسجل نحو 355 ألف إصابة يومية.

انخفاضات حادة في آسيا وأوروبا

تباطأ الوباء بشكل ملحوظ هذا الأسبوع في آسيا (-28%) وأوروبا (-13%). تسجل هاتان المنطقتان ستة من أكبر سبعة تباطؤات خلال الأسبوع.

فقد لوحظ الانخفاض الأكبر في السويد (-36%، 1200 إصابة جديدة يوميًا) ثم في النيبال (-35%، 5000) والهند (-33%، 153,300) والبحرين (-32%، 2200) وإيطاليا ( -31%، 2700) وأوكرانيا (-30%، 2300) واليابان (-29%، 3200).

كما تباطأ الوباء بشكل حاد في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا (-28%) هذا الأسبوع وتباطأ قليلاً في الشرق الأوسط (-6%)، بينما تسارع في أوقيانيا (+51%) وإفريقيا (+18%) وفي أميركا اللاتينية والكاريبي (+5%).

التسارعات الرئيسية

أفغانستان هي الدولة التي تسارع فيها انتشار الوباء أكثر من غيرها (+86%، 1100 إصابة جديدة في اليوم) من بين البلدان التي سجلت ما لا يقل عن 1000 إصابة يومية خلال الأسبوع الماضي. تليها المملكة المتحدة (+ 42%، 3700) وبوليفيا (+41%، 3100) والمكسيك (+35%، 3000) والفيليبين (+35%، 6800).

أعلى الإصابات

تظل الهند، على الرغم من التباطؤ في عدد الإصابات إلى حد بعيد الدولة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالقيمة المطلقة هذا الأسبوع (153,300 إصابة يومية)، تليها البرازيل (65900+ 3%) والأرجنتين (31600، +2%) وكولومبيا (24100، +19%) والولايات المتحدة (16000، -29%).

بالنسبة إلى عدد السكان، تظل الدولة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات هذا الأسبوع هي أرخبيل جزر المالديف (1151 لكل 100,000 نسمة) ثم البحرين (897) والأوروغواي (692).

الوفيات

كما تسجل الهند أعلى الوفيات اليومية (3300 وفاة يوميًا هذا الأسبوع) تليها البرازيل (1800) والمكسيك (815) والأرجنتين (530) وكولومبيا (520). على الصعيد العالمي، انخفضت الوفيات اليومية هذا الأسبوع لتبلغ 11165 وفاة يوميًا بتراجع نسبته 5%.