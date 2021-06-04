بيع موقف سيارات مساحته 12,5 مترا مقابل 1,3 مليون دولار في هونغ كونغ

بيعَ موقف سيارة بسيط فى هونغ كونغ ضمن مجمع سكنى فاخر بمبلغ قياسي هو 1,3 مليون دولار أمريكي، على ما أفادت وسائل الاعلام المحلية الجمعة.

وتبلغ مساحة الموقف 12,5 متراً مربعاً ويقع في مجمع سكني في حي بيك، أكثر مناطق المدينة تميزاً وفخامة، على أحد الجبال المشرفة على جزيرة هونغ كونغ.

وفي موازاة إنفاق السكان الأكثر ثراء ملايين الدولارات لشراء منازل أحلامهم، يكافح الملايين من السكان لدفع إيجار شققهم الصغيرة التي غالباً ما تكون أصغر من موقف سيارة.

وأشار تقرير نشره بنك "يو بي إس" السويسري العام 2019 إلى أن "عاملاً يملك مؤهلات" يحتاج إلى ما يوازي دخل 22 عاماً لكي يتسنى له شراء شقة بمساحة 60 متراً مربعاً، بينما كانت هذه الخطوة تتطلب 12 عاماً قبل عشر سنوات.

وفي الوقت نفسه ، بالكاد ارتفعت الأجور منذ العام 2008. وقدرت دراسة أخرى في العام نفسه متوسط سعر عقار في هونغ كونغ بحوالى 1,2 مليون دولار أمريكي.

وبيعت في شباط/فبراير الفائت شقة جديدة بمساحة 313 متراً مربعاً مؤلفة من خمس طبقات بما يعادل 59 مليون دولار أمريكي، بسعر قياسي للمتر المربع بلغ 17500 دولار.