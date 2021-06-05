الأرجنتين تتجاوز عتبة 80 ألف وفاة جراء فيروس كورونا

تجاوزت الأرجنتين الجمعة عتبة 80 ألف وفاة بفيروس كورونا من أصل نحو 4 ملايين إصابة منذ بداية الجائحة حسبما أعلنت السلطات الصحية.

وسُجلت خلال الساعات الـ 24 المنصرمة 30950 إصابة فضلا عن 539 وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 80411.

في نهاية عام 2020، سجلت الأرجنتين حوالي 43 ألف وفاة. ومنذ بداية 2021، تضاعف هذا الرقم تقريبا وفقا للبيانات الرسمية. ويوجد حاليا 7668 شخصا في اقسام العناية المركزة بالمستشفيات.

ولا تزال بؤرة العدوى متركزة في بوينس أيرس ومحيطها حيث يعيش 15 مليون نسمة في بلد يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الجمعة أن بلاده ستبدأ في إنتاج لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لكوفيد-19 بعد عقده اجتماعا عبر الفيديو مع نظيره فلاديمير بوتين.

وقال فرنانديز "الأحد المقبل ستتجه طائرة إلى موسكو لإحضار العنصر النشط بحيث يمكن بدء الإنتاج على الفور في الأرجنتين".

وكانت الارجنتين في كانون الأول/ديسمبر الماضي أول دولة في أمريكا الجنوبية ترخص لاستخدام اللقاح الروسي.

ونال لقاح سبوتنيك-في حتى الآن موافقات في أكثر من 65 دولة، لكنها لا تشمل الولايات المتحدة أو أي دولة في الاتحاد الأوروبي.

واضاف فرنانديز "نحن مسرورون بالنتائج التي حققها هذا اللقاح لأنه تم إنقاذ حياة الملايين من الأرجنتينيين".

وسيتم تكليف "مختبر ريتشموند" الخاص بإنتاج اللقاح بقدرة إنتاج تبلغ مليون جرعة شهريا في البداية. ويأمل المختبر زيادة الإنتاج الى خمسة ملايين جرعة شهريا في غضون عام.

وأعطت الأرجنتين 10,4 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن بينها سبوتنيك وأسترازينيكا وسينوفارم.