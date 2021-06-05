شاهد: سباق "القفال" للسفن الشراعية التقليدية ينطلق من جديد في دبي بعد تعليقه بسبب الوباء

أعيد تنظيم سباق القفال للسفن التقليدية في دبي بعد أن علق لفترة بسبب جائحة كوفيدـ19. وقد شارك العديد من البحارة في السباق، وهو مناسبة سنوية تبحر خلالها الزوارق بطول ستين قدما لمسافات طويلة، تكريما لممارسة تقليدية فقدها المجتمع اليوم، والمتمثلة في الغوص بحثا عن اللؤلؤ.

وقد انطلق السباق من جزيرة صير بونعير التي تبعد عشرات الكيلومترات عن دبي، ثم انتهى في جزيرة بلوواترز في المدينة ذاتها. وانطلق هذا السباق في نسخته الثلاثين، بمشاركة عشرات المتسابقين.