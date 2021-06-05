إيطاليا: غرامة 3 آلاف يورو لسياح سرقوا رمالا وأصدافا بحرية وصخورا من شواطئ سردينيا

فرضت شرطة الجمارك الإيطالية في جزيرة سردينيا غرامات تصل إلى ثلاثة آلاف يورو على 41 شخصا، إثر محاولتهم في الأيام الأخيرة مغادرة الجزيرة وبحوزتهم ما مجموعة مائة كيلوغرام، من الرمال والأصداف البحرية والصخور الشاطئية.

وقالت وكالة الصحافة للأنباء إن السياح عرضوا في بعض الحالات غنائم الشاطئ للبيع على الإنترنت، ما أدى إلى تغذية سوق مزدهرة وغير مشروعة لمثل هذه الهدايا التذكارية، بما في ذلك من مناطق المنتجعات الفاخرة على طول ساحل الزمرد الإيطالي.

وقد صادرت السلطات الإيطالية أكياس الرمل والأصداف البحرية والحجارة في مطارات وموانئ سردينيا، بما يتماشى وقانون إقليمي لعام 2017 2017، ينص على فرض غرامات على كل شخص مخالف تتراوح بين 500 يورو و3 آلاف يورو. وقد تمت إعادة الأغراض المصادرة إلى مكانها الطبيعي في الشواطئ.

ويهدف القانون إلى منع التأثير التراكمي لإزالة ملايين السياح الرمال والأصداف، كلما توافدوا كل عام على جزيرة سردينا، التي تشتهر بشريط طويل من الشواطئ الرملية البكر.