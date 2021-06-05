شاهد: الشرطة الإسبانية تجلي آلاف الأشخاص من شوارع برشلونة

حوالي خمسة آلاف شخص قامت الشرطة الإسبانية بإجلائهم من شوارع برشلونة، بسبب عدم احترام العديدين منهم مسافة التباعد الجسدي، وعدم ارتداء الكمامات. وكانت منطقة باسيوبين والشواطئ من بين أكثر المناطق التي تجمعت فيها حشود كبيرة. وهذه هي الليلة الثانية على التوالي التي تضطر فيها الشرطة إلى إخلاء الطرق العامة.
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