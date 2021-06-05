المبعوث الأمريكي إلى اليمن يتهم الحوثيين بعدم السعي إلى وقف إطلاق النار

انتقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم لندركينع الحوثيين، متهما إياهم بعدم السعي في التوصل إلى وقف إطلاق نار، هناك حاجة ماسة إليه في البلاد التي دمرتها الحرب.

وقال ليندركينغ إن الحوثيين الذين تدعمهم إيران يتحملون المسؤولية الأكبر عن رفض الانخراط في عملية وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات، والذي تسبب في معاناة لا يمكن تصورها للشعب اليمني.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحوثيين على الفور للتعليق على ذلك. ويعاني اليمن من الحرب الأهلية منذ سنة 2014، عندما اجتاح الحوثيون جزءا كبيرا من شمال البلاد، واستولوا على العاصمة صنعاء، ما أجبر الحكومة المعترف بها دوليا على اللجوء إلى المنفى.

وفي العام الموالي دخلت السعودية على رأس تحالف عسكري إلى جانب الحكومة. وتسببت الحرب في مقتل أكثر من 130 ألف شخص، وتسببت في أسوإ أزمة إنسائية في العالم.

ووردت ملاحظات ليندركينغ في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة، بعد عودته من مهمة دبلوماسية إلى الشرق الأوسط في اليمن، قادته إلى العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات والأردن.

وانتقد ليندركينغ أيضا هجوم الحوثيين على محافظة مأرب الغنية بالنفط، والذي تسيطر عليه الحكومة المعترف بها دوليا والتي تعتبر رئيسية لإمدادات الطاقة للبلاد.

وقال ليندركينغ إن هجوم مأرب المستمر، والذي بدأ قبل أربعة أشهر وسط حملة دبلوماسية دولية وإقليمية لإنهاء الصراع، ترك المتمردين معزولين بشكل متزايد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن ليندركينغ نسق جهوده بشكل وثيق مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيثس، الذي أجرى محادثات مع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الأسبوع الماضي.

وقد أعرب غريفيثس عن إحباطه من أن جهوده لتحقيق وقف إطلاق النار قد أخرجت عن مسارها، بسبب سعي الأطراف المتحاربة لتحقيق مكاسب في ساحة المعركة، وحث طرفي النزاع على اغتنام الدعم الإقليمي والدولي الكبير لخطة الأمم المتحدة للسلام.

وجاء توبيخ ليندركينغ للحوثيين في وقت انتقد فيه مجلس الأمن الدولي المتمردين، لتأخيرهم تقييما فنيا يخص ناقلة نفط راسية في عرض الساحل اليمني، وهي محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام.