شاهد: ساعات من الأمطار الغزيرة تغرق عدة مدن فرنسية

اجتاحت عواصف رعدية عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة عدة مدن فرنسية الجمعة وتسببت في حدوث فيضانات. في مدينة ريمس، غمرت المياه بعض الشوارع والمباني بعد ظهر الجمعة وأثرت على أجزاء أخرى من دائرة مارن دون أن تتسبب في وقوع إصابات. وأظهر مقطع فيديو التقطه هواة، شوارع غارقة في مدينة ريمس.
No Comment المزيد من
شاهد: متطوع بزي مهرج يساعد أطفال مومباي في الهند على مقاومة كوفيدـ19
شاهد: تجمع لآلاف السودانيين المطالبين بتحقيق العدالة إزاء جرائم القتل المرتكبة بحق متظاهرين
شاهد: احتراق وغرق سفينة نقل يُعرض سريلانكا لكارثة بيئية محتملة
منظمو ألعاب طوكيو الأولمبية يكشفون النقاب عن الموسيقى وتصميم منصات مراسم منح الجوائز
شاهد: مصنع أمريكي للجعة يقدم شرابا مجانا لمن يتقدم للتطعيم بلقاح مضاد لكوفيدـ19
شاهد : أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية تعزف في المقبرة
شاهد: مهاجرون مغاربة يصطفون طلبا للجوء في الجيب الإسباني لمدينة سبتة شمال المغرب
إغلاق جزء من مسلك مترجلين يؤدي إلى بركان في حالة ثوران في آيسلندا
فيديو: كرة "ليغو" يبلغ ارتفاعها أكثر من 4 أمتار في الدنمارك احتفالاً بـ"يورو 2020"
شاهد : غرق ناقلة الحاويات المحترقة التي تسببت في أسوأ أزمة تلوّث في سريلانكا
شاهد: في الصين.. هجرة 15 فيلا آسيويا تتسبب بخسائر بقيمة مليون دولار
شاهد: رائدا فضاء روسيان يسيران في الفضاء
شاهد: هابيل روبوت يشبه الإنسان وقادر على التعرف على المشاعر البشرية والتفاعل معها
فيديو: حفرة عملاقة يكبر قطرها عشرات الأمتار يوميا ترعب سكان منطقة مكسيكية
شاهد: طائرة صغيرة تهبط اضطراريا على طريق سريعة في ولاية كاليفورنيا