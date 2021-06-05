شاهد: ساعات من الأمطار الغزيرة تغرق عدة مدن فرنسية

اجتاحت عواصف رعدية عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة عدة مدن فرنسية الجمعة وتسببت في حدوث فيضانات. في مدينة ريمس، غمرت المياه بعض الشوارع والمباني بعد ظهر الجمعة وأثرت على أجزاء أخرى من دائرة مارن دون أن تتسبب في وقوع إصابات. وأظهر مقطع فيديو التقطه هواة، شوارع غارقة في مدينة ريمس.