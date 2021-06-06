بريطانيا: سلالة كورونا الهندية معدية بأكثر بـ 40 في المئة من المتحور البريطاني

أفاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد أن متحور دلتا من فيروس كورونا الذي يهدد رفع ما تبقى من قيود في المملكة المتحدة، ينتقل 40 بالمئة أكثر من المتحور ألفا الذي كان سائدا في البلاد.

وقال هانكوك لشبكة "بي بي سي" نقلا عن أبحاث مجموعة علمية تقدم المشورة للحكومة، إن "أفضل تقدير لميزة التزايد، كما نسميها (...) هو حوالي 40 بالمئة". وأضاف وزير الصحة أنه رغم الزيادة في عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة، ليبلغ ما بين 5 آلاف و6 آلاف حالة يوميا، إلا أن عدد المرضى في المستشفيات لا يزال مستقرا. وأكد أن غالبية حالات الاستشفاء تتعلق بأشخاص لم يتم تطعيمهم.

بريطانيا هي البلد الأكثر تضررا في أوروبا مع ما يقرب من 128 ألف وفاة، وقد طعمت 40 مليون ساكن بجرعة لقاح واحدة على الأقل، في حين تلقى أكثر من 27 مليون شخص جرعة ثانية.

لكن وصول متحور دلتا الذي رصد أول مرة في نيسان/أبريل في الهند وهو السائد الآن في المملكة المتحدة، وفق التقديرات، صار يطرح شكوكا حول إمكانية رفع آخر القيود في 21 حزيران/يونيو.

بحلول ذلك التاريخ، سيتم تحصين حوالي ثلاثة أخماس البالغين بشكل كامل، بحسب مات هانكوك، في حين يبلغ عدد المحصنين حاليا 52 بالمئة.

ووفق بعض الصحف البريطانية، تعتزم الحكومة تأجيل موعد آخر القيود لأسبوعين. ومن المتوقع إعلان هذا القرار في 14 حزيران/يونيو.