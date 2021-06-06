إصابة أربعة رجال أمن خلال أعمال شغب في عمان

أعلنت مديرية الأمن العام في بيان الأحد أن أربعة من عناصر الأمن جرحوا مساء السبت في أعمال شغب في منطقة ناعور جنوب عمان، قام بها حسب شهود عيان أنصار نائب استقال من البرلمان بعدما جمدت عضويته لمدة عام بسبب "تطاوله على هيبة مجلس النواب".

ونقل البيان عن الناطق الإعلامي باسم المديرية عامر السرطاوي قوله إن "قوة أمنية تعاملت مساء السبت، مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة أشخاص في منطقة ناعور" بجنوب عمان.

وأوضح إنه "نتج عن تلك الأعمال إصابة أربعة من رجال الأمن العام وجرى إسعافهم إلى المستشفى وهم قيد العلاج".

وأكد السرطاوي أن "القوة الأمنية لن تسمح لهم باختراق القانون والتعدي وتعطيل سير الحياة العامة، وسيتم التعامل مع (هكذا افعال) بكل حزم".

وذكر شهود عيان إن هؤلاء هم من أنصار النائب أسامة العجارمة الذي جمدت عضويته في 27 أيار/مايو الماضي لمدة عام بعد إتهامه بـ "التطاول على هيبة وسمعة مجلس النواب" ما حدا بالنائب الى تقديم استقالته من المجلس.

ووقعت مشادة كلامية بين النائب اسامة العجارمة ورئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات في 24 أيار/مايو بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبل ثلاثة أيام في العديد من محافظات المملكة.

وأصر النائب على إن انقطاع الكهرباء كان الهدف منه وقف مسيرة حاشدة للعشائر الأردنية الى عمان لنصرة القضية الفلسطينية حيث لم يستطيعوا التزود بالوقود في المحطات بسبب انقطاع الكهرباء. وتساءل "لماذا دب الرعب في قلوب العملاء؟".

وقالت وزارة الداخلية في بيان الأحد إن "أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على مرتبات جهاز الأمن العام سيتم التعامل معها بحسم وحزم وفقا للقانون وبما يحفظ أمن وأمان المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، وأمن وسلامة مرتبات الأمن العام الذين يسهرون على إنفاذ القانون وحفظ الأمن والنظام".