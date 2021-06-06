الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يعلنان ولادة طفلتهما

أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل ولادة طفلتهما ليليبيث ديانا في كاليفورنيا، بعد سنة من الاضطرابات داخل العائلة الملكية البريطانية.

وقال الزوجان في بيان: "لقد سميت ليلي تيمنا بجدة والدها جلالة الملكة، وهو اسم مصغّر تنادى به (إليزابيث الثانية). واسمها الوسط ديانا اختير لتكريم جدتها الراحل المحبوبة، أميرة ويلز".

وورد في البيان أيضا أن المولدة التي تزن حوالى 3,5 كيلوغرامات، وتحتل المركز الثامن في ترتيب ولاية العرش البريطاني "تتمتعان بصحة جيدة".

وكتب هاري وميغان: "هي تفوق كل ما كان بإمكاننا أن نتخيله". وانسحب الأمير هاري (36 عاما) السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وميغان ماركل من العائلة الملكية منذ نيسان/أبريل 2020.

ويعيش هاري وميغان مع ابنهما آرتشي الذي يبلغ سنتين في فيلا فارهة قرب لوس أنجليس. وقد وقّع الزوجان عقودا بمبالغ طائلة مع منصتي نتفليكس وسبوتيفاي.