شاهد: اطلاق صاروخ سبيس إكس من محطة فلوريدا لتثبيت قمرا اصطناعيا للارسال الإذاعي اللاسلكي

انطلق صاروخ سبيس إكس- فالكون 9 في رحلته الفضائية الثالثة في وقت مبكر الأحد من محطة فلوريدا لنقل قمر اصطناعي لاسلكي ضخم إلى المدار لصالح شركة سيريوز إكس إم Sirius XM قبل العودة إلى الأرض.

صاروخ سبيس إكس- فالكون 9 الذي انطلق على مرحلتين، حمل قمر الراديو الرقمي SXM-8 إلى المدار. وبعد حوالي 9 دقائق، عاد الجزء الأول من الصاروخ إلى الأرض، حيث هبط على طائرة بدون طيار لسبايس إكس كانت متمركزة في المحيط الأطلسي.

تثبيت القمر الاصطناعي إس إكس إم -8 سيوفر التقاط موجات برامج الراديو عبر الأقمار الصناعية في أمريكا الشمالية.