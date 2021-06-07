مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في كندا في هجوم "متعمد" بواسطة شاحنة

قتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة وأصيب طفل مساء الأحد في هجوم "متعمد" نفذه رجل يقود شاحنة صغيرة في مدينة بجنوب مقاطعة أونتاريو الكندية، وفق ما افادت الشرطة الإثنين.

والمشتبه به شاب في العشرين يدعى ناتانيال فيلتمان أوقف بعيد الهجوم في مركز تجاري يبعد سبعة كيلومترات عن مكان الهجوم. ووجهت إليه الاثنين أربع تهم بالقتل العمد وتهمة محاولة قتل.

وقال بول وايت المحقق في شرطة مدينة لندن في أونتاريو حيث وقع الهجوم مساء الأحد "ثمة أدلة على أنه فعل متعمد ومخطط له، سببه الكراهية. نعتقد أنه تم استهداف الضحايا لأنهم مسلمون".

والضحايا الذين لم تنشر أسماؤهم هم امرأة في الرابعة والسبعين ورجل في السادسة والأربعين وامرأة في الرابعة والأربعين وفتاة في الخامسة عشرة يمثلون ثلاثة أجيال من عائلة واحدة على ما أوضح إد هولدر رئيس بلدية مدينة لندن في أونتاريو الكندية.

وادخل طفل في التاسعة المستشفى إثر إصابته في الهجوم وهو يتماثل للتعافي. وقال هولدر "إنها جريمة قتل جماعي نفذت ضد مسلمين وضد سكان لندن"، منددا بـ"كراهية تفوق الوصف".

وقالت الشرطة إن أفراد العائلة الخمسة كانوا يسيرون مساء الأحد على الرصيف عندما "صدمتهم شاحنة سوداء صغيرة" لدى انتظارهم لعبور التقاطع.

ولم يعط وايت الكثير من التفاصيل عن التحقيق لكنه أشار إلى أن الشرطة تراجع منشورات المشتبه فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال إن السلطات المحلية على تواصل مع الشرطة الفدرالية والنائب العام حول احتمال توجيه "تهم إرهاب".