إسرائيل توسع حملة التطعيم ضد كوفيد-19 لتشمل المراهقين من 12-16 عاما

وسعت إسرائيل الأحد حملة التلقيح ضد كوفيد-19 لتشمل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 حتى 16 عاماً، على الرغم من "الصلة المحتملة" بين لقاح فايزر-بيونتك وحالات خفيفة من التهاب عضلة القلب التي تم اكتشافها لدى الشباب.

وتلقى حتى الآن أكثر من خمسة ملايين من 9.3 ملايين إسرائيلي (55 بالمئة من السكان) جرعتين من لقاح فايزر، وسمح تراجع معدل انتشار العدوى بإعادة فتح المطاعم والحانات والصالات الرياضية.

ورفعت إسرائيل الأسبوع الماضي غالبية القيود التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا، مع استمرار عدد الإصابات بكوفيد-19 عند مستوى متدن بعد حملة تطعيم وطنية واسعة النطاق في هذه الدولة.

فلم يعد يُطلب من الناس إظهار شهادات اللقاح لدخول المطاعم وأماكن الترفيه، فيما رفعت القيود المفروضة على التباعد مسافة مترين في المحال التجارية. وابقت السلطات على لزوم وضع الكمامة في الأماكن المغلقة.

ولا تزال البلاد مغلقة إلى حد كبير أمام الوافدين من الخارج، باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى وبعض الخبراء والسياح الذين حصلوا على اللقاح، في إطار برنامج تجريبي على ما قالت وزارة السياحة.

وكانت إسرائيل تسجل 10 آلاف إصابة يومياً في ذروة انتشار الوباء في مطلع العام 2021. وتحقق التغيير بعدما حصلت إسرائيل على ملايين الجرعات من لقاح فايزر/بيونتك الأميركي-الألماني.

وتلقى أكثر من 90 بالمئة ممن هم فوق سن الخمسين عاماً اللقاح أو تعافوا من الفيروس.