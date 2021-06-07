جيف بيزوس يعلن أنه مسافر إلى الفضاء

سيكون مؤسس مجموعة "أمازون"العملاقة للتجارة عبر الإنترنت وشركة "بلو أوريجين" الفضائية جيف بيزوس ضمن أول رحلة سياحية إلى الفضاء بواسطة كبسولة "نيو شيبرد"، مع شقيقه مارك وشخص ثالث هو الفائز بتذكرة عرضت للبيع في مزاد.

وكتب الملياردير على حسابه في شبكة "إنستغرام"، "منذ كنت في الخامسة، أحلم بالسفر إلى الفضاء. في 20 تموز/يوليو، سأقوم بهذه الرحلة مع شقيقي. إنها أكبر مغامرة مع أفضل صديق لي".

وتستغرق مدة الرحلة في كبسولة "نيو شيبرد" المكونة من 6 مقاعد 11 دقيقة وترتفع إلى أكثر من 60 ميلاً فوق سطح الأرض.

وسيتمكن الركاب من أن يطفوا في ظل انعدام الجاذبية لبضع دقائق ومراقبة انحناء الفضاء. وسيقلع الصاروخ من صحراء في غرب تكساس.

وتشكّل "فيرجن غالاكتيك" المملوكة للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون المنافس الرئيسي لشركة "بلو أوريجين" في قطاع الرحلات السياحية القصيرة إلى الفضاء، وقد باعت حتى الآن نحو 600 تذكرة بسعر يراوح ما بين 200 ألف دولار و250 ألفاً. لكنها أعلنت أنها سترفع أسعار أية منتجات جديدة تطرحها للبيع.

وفي موازاة هذه الرحلات الفضائية دون المدارية التي تختص بها الشركتان، تعد شركة "سبايس اكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك لرحلات خاصة المدارية تدوم لفترة أطول وتذهب مسافات أبعد، وتبلغ تكلفتها ملايين الدولارات. وتخطط الشركة لإطلاق ما لا يقل عن أربع منها اعتبارا من هذه السنة.

وفي أيلول/سبتمبر، ستكون رحلة "إنسبيرايشن 4" الأولى في العالم التي ترسل مدنيين من دون أن يكون في عدادهم أي رائد فضاء محترف. وقد استأجر الملياردير الأميركي جاريد أيزاكمان على نفقته الخاصة صاروخ "فالكون 9"، وهو سينقل ثلاثة ركاب لثلاثة أيام.

ثم في كانون الثاني/يناير 2022، تعتزم شركة "أكسيوم سبايس" إرسال رائد فضاء سابق مع ثلاثة مبتدئين على متن محطة الفضاء الدولية. وتعتزم الشركة على المدى الطويل تسيير رحلات إلى محطة الفضاء الدولية بواقع مرة كل ستة أشهر، بحسب ما قالت الشركة لوكالة فرانس برس.