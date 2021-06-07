تسجيل 31 إصابة بالسلالة "الهندية" من فيروس كورونا في منطقة فرنسية

تتابع السلطات الفرنسية الصحية عن كثب تطوّر الحالة الوبائية في منطقة "ليه لاند" في جنوب غرب البلاد، حيث تتابع السلالة "الهندية" من فيروس كورونا، التي تعرف أيضاً باسم "دلتا" انتشارها.

وسُجلت في الأيام الأخيرة 31 إصابة جديدة في المنطقة.

وحاول وزير الصحة، أوليفييه فيران، طمأنة الفرنسيين، قائلاً إن الإصابات بالفيروس المتحور لا تعتبر امتداداً للحالة الوبائية العامة، إلا أنها تسجّل في "بؤر محدودة"، خصوصاً في منطقة "ليه لاند".

وستقوم السلطات الصحية المحلية في المنطقة بالبدء بعملية "موضعية" اليوم الإثنين، حيث سيتم تلقيح بعض الأشخاص وإخضاع آخرين لاختبارات الكشف عن الإصابات بهدف وضح حدّ لانتشار الفيروس.

وتستعد فرنسا في التاسع من حزيران/يونيو إلى تطبيق المرحلة التالية من رفع القيود الاحترازية التي فرضتها قبل أشهر لكبح استشراء فيروس كورونا، وستتمكن المقاهي والمطاعم من خدمة الزبائن في الداخل وسيتم رفع حظر التجول كليا في 30 حزيران/يونيو إذا استمرت أعداد الإصابات في الانخفاض.

هذا ومن المقرر أن تفتح الأربعاء حدودها أمام الأجانب. ويسمح للأشخاص الأوروبيين الذين تلقوا اللقاح بدخول الأراضي الفرنسية دون أي شرط إضافي، فيما يطالب البريطانيون والأميركيون بتقديم فحص سلبي.

وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء، صدرت يوم الإثنين، تم حتى اليوم اعطاء 40.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في فرنسا.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا 5712753 إصابة بينما وصل إجمالي عدد الوفيات 109998.