قميص جديد لمنتخب أوكرانيا لكرة القدم يتسبب في إثارة غضب روسيا

تشابكت الخيوط بين السياسة والرياضة عندما أثار منتخب أوكرانيا عاصفة من الغضب في روسيا بعد الكشف عن القميص الجديد الذي سيرتديه خلال مشاركته في بطولة أمم أوروبا 2020 والتي من المفترض أن تنطلق يوم الجمعة 11 يونيو/حزيران الجاري.

ويتميز تصميم قمصان المنتخب باللونين الأصفر والأزرق ويحمل خريطة لأوكرانيا تضم شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.

وقدم أندري بافيلكو، رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، الزي الجديد على موقع فيسبوك يوم الأحد 6 يونيو/حزيران، مشيدا بتصميمه واعتبره "رمزا للوطن الواحد وغير المنقسم" الذي من شأنه أن يشجع اللاعبين على "القتال من أجل أوكرانيا بأكملها".

وبافيلكو هو عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي وافق على تصميم زي أوكرانيا.

كذلك تحتوي القمصان على عبارات من قبيل "المجد للأبطال" و"المجد لأوكرانيا"، التي تستخدم عادة كتحية عسكرية رسمية في أوكرانيا.

وقالت الجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تتخذ من سويسرا مقرا لها: "لقد تمت الموافقة على قميص المنتخب الأوكراني، وجميع الفرق الأخرى، لكأس الأمم الأوروبية 2020، وفقا للوائح المعدات المعمول بها".

ولا تعترف معظم دول العالم بعملية الضم الروسي ولا يزال القانون الدولي يعتبر شبه جزيرة القرم أراض تابعة لأوكرانيا.

ومن جهتها، أعربت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن سخريتها من التصميم في وسائل التواصل الاجتماعي ووصفته بأنه "إيماءة يائسة" وشبهت الشعارات المكتوبة على القمصان بأنها "تشبه هتافات نازية".

وتشهد العلاقات الأوكرانية ـ الروسية تدهورا دبلوماسيا منذ عام 2014 عندما قامت موسكو بضم شبه الجزيرة ودعمت الانفصاليين في شرق أوكرانيا حيث أودت سبع سنوات من القتال بحياة أكثر من 14 ألف شخص.

ومن المتوقع أن تخوض أوكرانيا مباراتها الأولى في البطولة أما هولندا في 13 يونيو/حزيران في أمسترام، فيما ستواجه روسيا المنتخب البلجيكي في سان بطرسبورغ في 12 يونيو/حزيران.