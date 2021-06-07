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الولايات المتحدة الأمريكية

فيديو: نفوق "كوبي".. أقدم ذكر شمبانزي في الولايات المتحدة عن 63 عاماً

بقلم:  يورونيوز مع AP
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كوبي، ذكر شمبانزي، يلعب خلال احتفال عيد الهالوين في حديقة حيوانات سان فرانسيسكو، 21 أكتوبر 2009
كوبي، ذكر شمبانزي، يلعب خلال احتفال عيد الهالوين في حديقة حيوانات سان فرانسيسكو، 21 أكتوبر 2009   -   حقوق النشر  AP Photo
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نفق أقدم ذكر شمبانزي يعيش في حديقة حيوانات أمريكية شمالية معتمدة السبت عن عمر ناهز 63 عاماً.

كان الشمبانزي، المسمى كوبي، من حيوانات الشمبانزي التي تمت تربيتها من خلال أشخاص قبل إحضاره إلى حديقة حيوان سان فرانسيسكو في الستينيات.

بالرغم من أن حديقة الحيوان قالت في بيان صحفي إنه لم يتم تحديد سبب نفوق الشمبانزي، فإن الحيوان كان مريضاً مؤخراً ويعتقد مسؤولو الحديقة أن الشيخوخة كانت عاملاً في مرضه.

يدرج الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة الشمبانزي في قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض، وتعتبر الأكثر عرضة للخطر في إفريقيا بسبب الصيد والمرض.

قالت حديقة الحيوان إن متوسط العمر المتوقع لما يتراوح بين 100 ألف و 200 ألف شمبانزي يعيش في البرية هو 33 عاما، بينما يتراوح بين 50 و 60 عاما تحت رعاية الإنسان.

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كان كوبي جزءًا لا يتجزأ من مجموعة الشمبانزي في حديقة حيوان سان فرانسيسكو، كما قال المسؤولون، وكان يتصرف مثل زعيم المجموعة.