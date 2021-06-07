شاهد: متظاهرون يسقطون تمثال أحد مهندسي نظام المدارس الداخلية الكندية

بعد مظاهرة حاشدة خرجت يوم الأحد في مدينة تورنتو الكندية، إحياء لذكرى 215 طفلا من السكان الأصليين عثر على رفاتهم في مدرسة داخلية سابقة بمقاطعة "بريتيش كولومبيا" الكندية، تم إسقاط تمثال إجيرتون رايرسون، أحد مهندسي نظام المدارس الداخلية الكندية.

وتعرض التمثال في وقت سابق من هذا الأسبوع للتخريب، ولون باللون الأحمر، وكتب عليه عبارات تقول "أظهروا للعالم كم قتلتم منا" ووضعت أحذية للأطفال أمام التمثال في إشارة إلى ضحايا المدرسة الداخلية من الأطفال.