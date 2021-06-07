شاهد: "تمثال حرية" مصغّر في طريقه للسفر من فرنسا إلى الولايات المتحدة

بدأت نسخة مصغرة لتمثال الحرية كانت محفوظة في متحف الفنون والحرف "آر إي ميتيييه" في باريس يوم الإثنين 7 يونيو / حزيران رحلتها إلى مقر إقامة السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة حيث يفترض أن تصل في 14 تموز/يوليو.

وهذا التمثال البرونزي الذي يبلغ ارتفاعه 2,83 مترين سيعار لمدة عشر سنوات للسفارة الفرنسية في الولايات المتحدة من المركز الوطني الفرنسي للفنون والحرف.

وكان قد وضع في الساحة الأمامية لمتحف الفنون والحرف في باريس في عام 2011.

وقال المدير العام للمركز أوليفييه فارون خلال احتفال أقيم لهذه المناسبة "نحن نشارك في نشيد الحرية ونعترف بالصداقة الفرنسية الأمريكية".

وسيتوقف التمثال أولا في نيويورك ليعرض في جزيرة إليس آيلاند الواقعة على مقربة من جزيرة ليبرتي حيث يقع تمثال الحرية، في اليوم الوطني الأمريكي في 4 تموز/يوليو.

وتختتم رحلته بإزاحة الستار عنه في حديقة مقر إقامة السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة في واشنطن في 14 تموز/يوليو، الموافق للعيد الوطني لفرنسا.