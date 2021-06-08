دليلك لمعرفة جميع المدن والملاعب ومواعيد جولات بطولة يورو 2020

بعدما أرجئت لمدة عام بسبب تداعيات فيروس كورونا، تقام نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم هذا الصيف بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو في 11 مدينة موزعة على 11 دولة أوروبية وفي ذات عدد الملاعب.

استناداً إلى رغبة الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة الفرنسي ميشال بلاتيني، شاءت القارة العجوز الاحتفال بالذكرى الستين لانطلاق كأس أوروبا بإقامة نهائيات 2020 في 13 مدينة من 13 دولة، لكن بروكسل البلجيكية قررت الانسحاب ليصل العدد إلى 12 مدينة.

ولو لم يتدخل فيروس كورونا لإرجاء النهائيات من صيف 2020 حتى الصيف المقبل، لأقيمت النهائيات في 12 مدينة.

والآن، بات العدد 11 مدينة بعدما وضع "ويفا" حضور الجمهور كشرط للسماح بالاستضافة ما أخرج دبلن وبلباو من البطولة.

وانتقلت المباريات التي كانت مقررة في بلباو إلى مدينة مضيفة جديدة في إسبانيا أيضاً وهي إشبيلية، فيما توزعت المباريات التي كانت مقررة في دبلن بين مدينتين كانتا مدرجتين أصلاً على لائحة المدن المضيفة، وهما سان بطرسبورغ ولندن.

وتعهدت المدن التي بقيت على لائحة المدن المضيفة، في أن تسمح بحضور المشجعين في المدرجات لكن بنسب متفاوتة تتراوح بين 25 و100 بالمئة.

وهنا المدن الـ11 المضيفة: أمستردام، باكو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، سان بطرسبورغ، إشبيلية.

الملاعب الـ11 المضيفة

أمستردام (هولندا)، يوهان كرويف أرينا (54 ألف مقعد) - باكو (أذربيجان)، الملعب الأولمبي (69 ألف مقعد) - بوخارست (رومانيا)، ناشيونال أرينا (54 ألف معقد) - بودابست (المجر)، ملعب بوشكاش أرينا (68 ألف مقعد) - كوبنهاغن (الدنمارك)، ملعب باركن (38 ألف مقعد) - غلاسكو (اسكتلندا)، هامبدن بارك (51 ألف مقعد) - لندن (إنكلترا)، ملعب ويمبلي (90 ألف مقعد) - ميونيخ (ألمانيا)، أليانز أرينا (70 ألف مقعد) - روما (إيطاليا)، الملعب الأولمبي (68 ألف معقد) - سان بطرسبورغ (روسيا)، ملعب سان بطرسبورغ (61 ألف مقعد) - إشبيلية (إسبانيا)، الملعب الأولمبي (57 ألف مقعد).

المواعيد الهامة

تنطلق البطولة من الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما يوم الجمعة في 11 حزيران/يونيو بمباراة من المجموعة الأولى ستكون إيطاليا المضيفة أحد طرفيها.

وتستمر البطولة حتى الأحد في 11 تموز/يوليو حيث تقام المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وفي ما يأتي أهم المواعيد:

11 حتى 15 حزيران/يونيو: الجولة الأولى من دور المجموعات.

16 حتى 19 حزيران/يونيو: الجولة الثانية من دور المجموعات.

20 حتى 23 حزيران/يونيو: الجولة الثالثة من دور المجموعات.

26 حتى 29 حزيران/يونيو: الدور ثمن النهائي.

2 و3 تموز/يوليو: الدور ربع النهائي.

6 و7 تموز/يوليو: الدور نصف النهائي.

11 تموز/يوليو: المباراة النهائية.