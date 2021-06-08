المحكمة الدولية تؤيد الحكم بالسجن مدى الحياة على الجنرال الصربي راتكو ملاديتش

أكد القضاء الدولي الثلاثاء في الاستئناف الحكم بالسجن مدى الحياة بحق القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب خلال حرب البوسنة بين 1992 و1995.

وقالت آلية المحاكم الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي إن "غرفة الاستئناف تؤكد عقوبة السجن مدى الحياة بحق ملاديتش"، رافضة بذلك الاستئناف الذي قدمه الاخير المدان خصوصا بالابادة لدوره في مجزرة سربرينيتسا.

وكانت محكمة البداية الأولى أصدرت حكمها في 2017 بحق الجنرال السابق ملاديتش المعروف باسم "سفاح البلقان" خصوصاً بسبب دوره في مجزرة سريبرينيتسا، أسوأ مجزرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والتي تعتبر إبادة في نظر القضاء الدولي.

أوقف عام 2011 بعد فرار استمر 16 عاما، وبات العسكري السابق الموقوف في لاهاي، والذي عرف ببنيته القوية ونفوذه خلال حرب البلقان، اليوم كهلا مريضا يبلغ من العمر 78 عاما بحسب محاميه.

بعد أكثر من ربع قرن على الحرب، لا يزال الجنرال السابق يعتبر بطلا في نظر العديد من صرب البوسنة، لكن اسمه سيبقى مرتبطاً بجرائم الحرب في البوسنة من حصار ساراييفو إلى مجزرة سريبرينتسا حيث قتل أكثر من ثمانية آلاف رجل وفتى من المسلمين على أيدي قوات صرب البوسنة.

وسيصدر قرار المحكمة، الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، والتي حلت محل محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة بعد إغلاق هذه الأخيرة في 2017، عند الساعة 13,00 ت غ.

ترحيب دولي

ورحّبت الأمم المتحدة بقرار القضاء الدولي وفق ما أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه.

وقالت باشليه في بيان مشترك مع مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة أليس ويريمو نديريتو، إن الحكم "يشير إلى تصميم القضاء الدولي على المحاسبة مهما استغرق الأمر من وقت - وفي حالة ملاديتش، فقد مضى نحو ثلاثة عقود على جرائمه الشنيعة".

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء تأكيد الحكم بالـ"التاريخي" وقال في بيان إن "هذا الحكم التاريخي يظهر أن من يرتكبون جرائم فظيعة سيحاسبون فعلا على ما قاموا به".