الكنيست يصوت الأحد على منح الثقة لحكومة من دون نتنياهو

يصوّت البرلمان الإسرائيلي الأحد المقبل على منح الثقة لائتلاف حكومي يخلف حكومة بنيامين نتنياهو، حسبما أعلن رئيس الكنيست، ياريف ليفين، اليوم، الثلاثاء.

وقال ليفين، حليف نتنياهو، في بيان إن "النقاش والتصويت على الحكومة الجديدة التي سيتزعمها ائتلاف بقيادة يائير لبيد- نفتالي بينيت سيجريان الأحد في 13 حزيران/يونيو 2021 خلال جلسة خاصة للبرلمان".

كذلك سيتم التصويت على رئيس جديد للكنيست بعد الجلسة بحسب ما أعلنه ليفين.

وشكل الائتلاف رئيس المعارضة يائير لبيد، قائد حزب "هناك مستقبل" الوسطي أيضاً، في الثاني من حزيران/يونيو، ويضمّ حزبين يساريين وحزبين من الوسط وثلاثة من اليمين بينها حزب "يامينا" القومي المتطرف، وأيضاً القائمة العربية الموحدة.

وحيّا لابيد إعلان ليفين في تغريدة، وقال إن "حكومة وحدة وطنية أصبحت في الطريق وهي ستعمل من أجل خير مواطني دولة إسرائيل".

ويشعر الناخبون اليمنيون بالخيانة بعد انضمام نفتالي بينيت إلى ائتلاف يضم أحزابًا يسارية.

ومن شأن هذا الائتلاف الحكومي إذا ما تمّت المصادقة عليه أن يضع حداً لسنتين من الأزمة السياسية، حيث شهدت الدولة العبرية أربعة انتخابات متتالية، وأن تضع حداً أيضاً لوجود بنيامين نتنياهو في السلطة الذي يتبوأ رئاسة الوزراء منذ 2009 بدون انقطاع.

واتهم نتنياهو "بينيت بسرقة الأصوات من اليمين ليكون رئيسا للوزراء بأي ثمن". وكان نتنياهو رئيساً وزراء الدولة العبرية أيضاً من 1996 إلى 1999.