ارتفاع عدد قتلى حادث تصادم القطارين في باكستان إلى 63

قالت مصادر رسمية باكستانية إن عدد القتلى نتيجة حادث تصادم القطارين السريعين الذي وقع أمس، الإثنين، ارتفع إلى 63 بحسب ما نقلته عنها وكالة فرانس برس.

ونشرت شركة السكك الحديدية الحكومية قائمتين بأسماء الأشخاص الذي قتلوا في الحادث الذي وقع ليل الأحد-الإثنين، بعد خروج قطار عن سكته، ثم اصطدامه بقطار آخر كان آتياً في الاتجاه المعاكس.

وكانت السلطات أعلنت عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً أمس خلال الحادث، فى أحدث سلسلة من الحوادث التى شهدتها البنية التحتية للسكك الحديدية القديمة فى السنوات القليلة الماضية.

وقال راديو باكستان إن قطاراً يقل ركاباً خرج عن مساره بالقرب من داهاركي في شمال إقليم السند قبل أن يصطدم به قطار آخر. بينما عمل رجال الإنقاذ والقرويون على انتشال الجرحى والكثير من الجثث من تحت الأنقاض.

وقال مسؤول في السكك الحديد الباكستانية أن القطار القادم من كراتشي خرج عن سكته قرب داهاركي في شمال إقليم السند واصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس.