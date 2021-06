-1995 -امرأة ووالدتها، اللاجئة من سريبرينيتشا، تبكي على مصير بقية أفراد الأسرة، بعد وصولهم إلى قاعدة للأمم المتحدة بالقرب من توزلا، البوسنة Darko Bandic/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.