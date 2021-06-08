نزالات قوية وسط روح رياضية عالية في اليوم الثاني من بطولة العالم للجودو في المجر

استعد أفضل لاعبي الجودو في العالم لليوم الثاني من بطولة العالم للجودو في المجر لتحقيق الانتصارات وسط حضور محدود لكن المفعم بالحيوية.

والبداية مع اليابانية شيشيمي آي التي هزمت في الأدوار الأولى المرشحة للفوز باللقب المجرية بوب ريكا على أرضها ووسط جمهورها

لتلتقي في النهائي بالإسبانية آنا بيريز بوكس التي قدمت عرضا رائعا في مباراة في نصف النهائي.

وخلال المباراة النهائية سيطرت شيشيمي على أجواء النزال، وسجلت نقطة من وازا آري من حركة أوشي ماتا ختمتها بحركة تثبيت رائعة على الأرض لتأمين فوزها لتستعيد بذلك اللقب العالمي الذي فازت به آخر مرة في هذا الملعب بالذات منذ 4 سنوات.

ومنحها سفير الاتحاد الدولي للجودو وأسطورة التنس أيون تيرياك ميداليتها الذهبية.

وصرحت شيشيمي عقب التتويج "فزت بلقبي الأخير في بودابست، لذلك أنا سعيدة جدًا بالعودة إلى هنا والفوز بالميدالية الذهبية مرة أخرى إنه شعور مميز".

في فئة أقل من 66 كيلوغرامًا اشتدت المنافسة بين المتأهلين للتصفيات النهائية.

وشق كل من الياباني ماروياما جوشيرو والإيطالي مانويل لومباردو طريقهما نحو النزال النهائي الذي كان قويا بين متصدري هذه الفئة.

وفي المباراة النهائية فرض ماروياما نفسه بطلا حين دافع عن لقبه العالمي من خلال استدراج خصمه بذكاء لتنفيذ هجوم تومي ناغي محققا نتيجة وازا أري.

وأظهر الخصمين خلال النزال مهارات فريدة انتهى بروح رياضية عالية حين تعانق المصارعين بعد نهاية المباراة.

وقدم أسطورة المصارعة اليونانية الرومانية ألكسندر كاريلين (الفائز بثلاث ألقاب أولمبية وتسع ألقاب عالمية) الميداليات للفائزين.

وصرح ماريوياما عقب تتويجه قائلا "أشعر دائمًا ببعض الضغط، لكن علي التعامل مع الأمر، أحد أهم الأشياء اليوم هو كيف يمكنني التغلب على هذا التوتر ومن ثم التغلب على جميع خصومي".

كان اليوم الثاني من البطولة في بودابست مثيرا من خلال العروض المميزة للمتنافسين، في انتظار ما تخبئه الأيام القادمة من مفاجآت... كونوا في الموعد.