فيديو من الجوّ لمقبرة سانتياغو في تشيلي الممتدة على مساحة 85 هكتاراً مربعاً

هناك في مقبرة سانتياغو، وهي الأقدم وواحدة بين الأكبر في أميركا اللاتينية نحو مليوني ضريح تتوزع على مساحة تبلغ 85 هكتاراً. وفقدت تشيلي أكثر من 30 ألف شخص بسبب وباء كوفيد-19 وأعلنت تمديد إغلاق الحدود حتى نهاية حزيران/يونيو.