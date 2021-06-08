شاهد: التعرف على واحد من أكبر الديناصورات في العالم في أستراليا

تم التعرف على ديناصورعملاق اكتشف في المناطق النائية بأستراليا كنوع جديد وكواحد من أكبر الديناصورات في العالم، وفقاً لعلماء الحفريات.

"أوسترالوتيتان كوبرنسيس" هو جزء من عائلة تيتانوصور التي عاشت قبل حوالي 100 مليون سنة، بعد 15 عاماً من اكتشاف عظامها لأول مرة.

وتشير التقديرات إلى أن ارتفاعه حوالي 5-6.5 أمتار (16-21 قدماً) وطوله 25-30 متراً (82-98 قدماً)، مما يجعله أكبر ديناصور في أستراليا.

قال روبين ماكينزي، مدير متحف إيرومانجا للتاريخ الطبيعي: "بناءً على مقارنات حجم الأطراف المحفوظة، يُقدر أن هذا التيتانوصور الجديد هو ضمن أكبر خمسة في العالم".

عُثر على العظام المتحجرة في مزرعة عائلة ماكنزي في عام 2006 على بعد حوالي 1000 كيلومتر (620 ميل) غرب بريزبين في حوض إرومانجا وأطلق عليها اسم "كوبر".

في البداية ظل سراً بينما قام العلماء بحفر العظام ودراستها بشق الأنفس، وظهر الهيكل العظمي لأول مرة للجمهور في عام 2007.

وصرح سكوت هوكنول، عالم الحفريات في متحف كوينزلاند، أن التأكد من أن أسترالوتيتان كان نوعاً جديداً كانت "مهمة طويلة جداً ومضنية".

نُشر البحث، الذي اعتمد على نماذج مسح ضوئي ثلاثية الأبعاد للعظام لمقارنة الديناصورات بأقاربها، في مجلة " PeerJ" التي تمت مراجعتها يوم الإثنين.

وقال هوكنول إنه تم العثور على العديد من الهياكل العظمية للديناصورات في نفس المنطقة، مضيفاً أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لأن "اكتشافات مثل هذه ليست سوى قمة جبل الجليد".