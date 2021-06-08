بعد أن قضى في السجون الإسرائيلية 20 عاما لدوره في تفجير حافلة في تل أبيب عام 2000، وصل عبدالله أبو جابر الثلاثاء الى الأردن بعد إنهاء محكوميته.

واستُقبل أبو جابر (46 عاما) بعد عبوره جسر الشيخ حسين شمال المملكة بالورود والزغاريد من قبل عائلته، على ما أفاد مراسل فرانس برس.

وقال الشاب الذي وضع الكوفية الفلسطينية البيضاء والسوداء على كتفه الأيسر والكوفية الاردنية الحمراء والبيضاء على الأيمن "قمت برحلة قبل 20 عاما، لم تكن رحلة سياحية بل رحلة مقاومة".

وأضاف "قمت بواجبي الملقى على عاتقي أنا كفلسطيني، هذه أرض فلسطين ويجب تحريرها بسرع وقت ممكن".

ودعا أبو جابر إلى انهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، متمنيا قبل أن يرفع علامة النصر بيده أن "تعود الوحدة الفلسطينية وينتهي الإنقسام الذي أثر علينا حتى في داخل السجن حتى نقف صفا واحدا في وجه العدو الصهيوني".

من جهته، قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني عن مخيمات الشتات في الأردن يونس أبو سل لفرانس برس "سعداء جدا بتحرير هذا الأسير البطل ابن حركة فتح ابن كتائب شهداء الأقصى بعد أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال بعد تنفيذ عملية انتقاما لمقتل آلاف الفلسطينيين".

وبحسب لائحة الاتهام الإسرائيلية، فقد تم تجنيد أبو جابر من قبل الجناح العسكري لحركة فتح الفلسطينية في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأبو جابر أردني من أصل فلسطيني يقيم في مخيم البقعة (نحو 20 كلم شمال-غرب عمان)، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.

ودخل أبو جابر اسرائيل بشكل غير قانوني في كانون أول/اكتوبر 2000 ونفذ هجوما بقنبلة في حافلة في تل ابيب أدى إلى إصابة 13 شخصا واعتقل في اليوم التالي، بحسب الشرطة الإسرائيلية.

وبحسب لائحة الاتهام، كان قد وضع قنبلة في الحافلة قبل أن ينزل ويقوم بتشغيل جهاز التفجير بهاتف خليوي. ثم اعتقل في اليوم التالي.