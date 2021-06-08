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إسرائيل

شاهد: انهيار أرضي يبتلع عدة سيارات في موقف في إسرائيل

بقلم:  يورونيوز
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انهيار أرضي يتسبب بحفرة هائلة في موقف للسيارات أمام مستشفى - القدس
انهيار أرضي يتسبب بحفرة هائلة في موقف للسيارات أمام مستشفى - القدس   -   حقوق النشر  AFP
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قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تلقت بلاغا عن "وقوع انهيار" في موقف السيارات التابع للمركز الطبي "شعاري زيديك" في القدس بعد ظهر يوم الإثنين 7 يونيو/حزيران، مما أدى إلى سقوط عدد من السيارات داخل حفرة كبيرة.

ووصلت سبع سيارات إطفاء إلى المنطقة ولم تتسبب هذه الحادثة في وقوع أي إصابات.

ويعتقد أن الحفرة قد تشكلت نتيجة أعمال بناء قريبة لطريق أنشئ حديثا عند مدخل القدس، بالإضافة إلى انهيار نفق قيد الإنشاء بشكل جزئي كان يمر تحت موقف السيارات ومبنى المستشفى، وهو أحد المستشفيات الرئيسية في القدس، بحسب تقارير إعلامية باللغة العبرية.

وأظهر مقطع فيديو نشره مركز "شعاري زيديك" جزءا من موقف السيارات ينهار محدثا حفرة عميقة مع تصاعد سحب كثيفة من الغبار.