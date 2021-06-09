مقتل عشرة من عمال نزع الألغام في أفغانستان على يد مسلحين من حركة طالبان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية ومسؤول محلي الأربعاء أن حركة طالبان قتلت عشرة عمال لإزالة الألغام في إقليم بغلان بشمال أفغانستان، في أحدث هجوم يهز هذا البلد الذي تمزقه أعمال العنف.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان للصحافيين إن مقاتلي "طالبان دخلوا إلى مجمع لوكالة لنزع الألغام (...) وبدأوا إطلاق النار على الجميع".

وصرح المتحدث باسم والي ولاية بغلان جاويد بشارات لوكالة فرانس برس أن الهجوم وقع ليل الثلاثاء إلى الأربعاء في منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية. واوضح أن المهاجمين كانوا ملثمين.

تعد أفغانستان من أكثر البلدان التي تنتشر فيها الألغام في العالم نتيجة عقود من الحروب.

وشهدت ولاية بغلان في الأشهر الماضية اشتباكات عنيفة، يومية أحياناً في بعض المناطق، بين القوات الحكومية وطالبان.

وتصاعد العنف منذ مطلع أيار/مايو مع بدء المرحلة الخيرة من انسحاب القوات الأميركية بأمر من الرئيس جو بايدن في نيسان/أبريل.

من المقرر أن يكتمل هذا الانسحاب بحلول 11 أيلول/سبتمبر، لذلك يحاول المتمردون الاستفادة من هذا الانسحاب للسيطرة على بعض المناطق.

قام المتمردون بزرع الألغام والقنابل على طول الطرق في المناطق التي تشهد المعارك. وتستهدف هذه المتفجرات القوات الحكومية لكنها غالبا ما تقتل وتجرح مدنيين.