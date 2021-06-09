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بوليفيا

شاهد: برلمان بوليفيا يتحول إلى حلبة ملاكمة بين النواب

بقلم:  يورونيوز
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مشاحنة ومواجهات بالأيدي في برلمان بوليفيا
مشاحنة ومواجهات بالأيدي في برلمان بوليفيا   -   حقوق النشر  AFP
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تبادل السياسيان البوليفيان هنري مونتيرو وأنطونيو غابرييل كولكي اللكمات والركلات خلال جلسة عامة في الكونغرس في العاصمة لاباز، بعد تلقيهما تقرير وزير في الحكومة بشأن اعتقال الرئيسة اليمينية السابقة جانين أنييز بعد أن طلبت النيابة البوليفية السجن لمدة ستة أشهر للرئيسة الانتقالية السابقة ووزيرين من حكومتها بعدما أوقِفوا في إطار التحقيق في انقلاب مفترض على موراليس عام 2019، بحسب ما جاء في قرار اتهامي.

وفي أحد مرافق الكونغرس بساحة بلازا دي أرماس قامت البرلمانية تاتيانا أونيز بشدّ شعر زميلتها في البرلمان ماريا ألانوكا، وتم تعليق جلسة الكونغرس لعدة دقائق، مع اشتراط وقف التلاسن بين النواب.