ترحيبٌ أوروبي بقرار المغرب تسهيل عودة المهاجرين القاصرين

أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بقرار المملكة المغربية المتعلق بالتسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المصحوبين من قبل راشدين والذين كانوا دخلوا دول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن متحدثة باسم الاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية قولها: إن الاتحاد الأوروبي "يرحب بقرار المغرب تسهيل عودة القاصرين غير المصحوبين الذين تم تحديد هويتهم على النحو الواجب".

وكانت الحكومة المغربية أعلنت في مطلع شهر حزيران/يونيو الجاري أن العاهل المغربي محمد السادس أصدر توجيهاته بأن يعود إلى المملكة كل القصر المغاربة الذين لا يوجد معهم مرافق ودخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة".

المتحدثة الأوروبية أضافت في تصريحها أن "الاتحاد الأوروبي والمغرب حافظا، على مدى سنوات، على تعاون ممتاز في مجال الهجرة، ما أدى إلى بلوغ نتائج جيدة للغاية"، مؤكدة على عمق العلاقة التي تجمع الرباط وبروكسل، وقالت: إن "المغرب يعد شريكا مهما بالنسبة للاتحاد الأوروبي وأحد أقرب جيراننا"، على حد تعبيرها.

وكان آلاف الأشخاص عبروا الشهر الماضي من الأراضي المغربية إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا بعد توتر دبلوماسي بين البلدين، وتم إعادة معظم المهاجرين إلى المغرب لكن حينها بقيت المشكلة المتعلقة بمئات القصّر، الذين لا يوجد مرافق معهم ولا يمكن ترحيلهم بموجب القانون الإسباني.