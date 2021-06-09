فرنسا وبلجيكا تفتح قاعات المقاهي والمطاعم وسط ترقّب السياح الأمريكيين

ستتمكن المقاهي والمطاعم أخيرا من استقبال زبائنها في الداخل اعتبارا من الأربعاء في فرنسا وبلجيكا حيث من المقرر أن تخفّف قواعد مكافحة كوفيد أكثر، في حين تتجه الولايات المتحدة نحو استئناف الرحلات الدولية لا سيما إلى العديد من الدول الأوروبية.

استئناف الرياضة في القاعات والاستمتاع بقهوة في الداخل في حالة هطول الأمطار أو الذهاب للعب البولينغ.. كل هذا صار ممكنا مرة أخرى الأربعاء في فرنسا، بعد سبعة أشهر من التعليق بسبب وباء كوفيد-19.

باريس والمرحلة الثانية من إزالة القيود

بعد ثلاثة أسابيع من إعادة فتح الشرفات ودور السينما والمتاحف والمتاجر المتخصصة بطاقة استقبال مخفّضة، دخلت باريس المرحلة الثانية من إزالة القيود التي تشمل أيضا تأخير حظر التجول ليصير في الساعة 23,00 بدلا من الساعة 21,00.

أصبح بامكان المقاهي والمطاعم استقبال الزبائن في الداخل من جديد بنصف طاقة استيعابها، ما يسمح بإعادة فتح العديد من المؤسسات الصغيرة التي لا تحتوي على شرفة أو ذات الشرفات الصغيرة.

تم أيضا تخفيف العمل عن بعد، وكذلك القواعد السارية في المقاصف والمشارب.

سيقام مهرجان الموسيقى في 21 حزيران/يونيو ولكن دون العروض المرتجلة في زاويا الشوارع ودون الحفلات الموسيقية المصغرة في الحانات أو المطاعم والتجمعات لأكثر من 10 أشخاص.

من المفترض أن تصل حملة التطعيم إلى هدفها المتمثل في منح 30 مليون جرعة لقاح بحلول 15 حزيران/يونيو، ما يعني أن 57 بالمئة من الراشدين في فرنسا سيحصلون على الجرعة الأولى على الأقل. كما انخفض عدد الإصابات بكورونا في المستشفيات إلى أقل من 14 ألفا، أي أقل من نصف العدد المسجل في منتصف نيسان/أبريل.

باريس وبروكسل وسيّاحٌ أمريكيون

تشهد بلجيكا السيناريو نفسه مع بعض الاختلافات، إذ أعلن رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو الجمعة أن المقاهي والمطاعم ستكون قادرة على خدمة زبائنها في الداخل اعتبارا من الأربعاء بفضل التقدم المحرز في مكافحة الوباء.

كما أعلن عن تمديد ساعات العمل، ليصير بامكان المؤسسات فتح أبوابها من الساعة الخامسة حتى الساعة 23,30.

بعد قرابة سبعة أشهر من الإغلاق، أعيد في 8 أيار/مايو فتح المطاعم والمقاهي بشروط، أهمها الاقتصار على العمل في الشرفة.

وأصبح يمكن أن يحضر العروض أو المسابقات الرياضية ما يصل إلى 200 شخص في الداخل، وما يصل إلى 400 شخص في الهواء الطلق، مع احترام وضع الكمامة ومسافة الأمان.

تم السماح أيضا بإعادة فتح قاعات السينما وصالات البولينغ وصالات الرياضة والساونا بشرط استيفاء معايير تهوية معينة.

أشار دي كرو إلى وجود 341 مريضا بكوفيد في العناية المركزة، وكان تسجيل إصابات دون عتبة 500 أحد الشروط الأساسية للسماح بأولى خطوات تخفيف القيود وفق "الخطة الصيفية".

بالإضافة إلى ذلك، تلقى أكثر من 4,8 ملايين بلجيكي، أو 53 بالمئة من السكان الراشدين، جرعة أولى على الأقل من اللقاح.

في ظل هذه الظروف، هل سنرى قريبا سياحا أمريكيين في مقاهي ومطاعم باريس أو بروكسل؟

السفر الدولي

اتخذت الولايات المتحدة الثلاثاء أولى خطوات عودة السفر الدولي، من خلال تخفيف تحذيرها للأشخاص الراغبين في زيارة العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا، والإعلان عن إنشاء مجموعات عمل مع "شركاء رئيسيين" للاستعداد لهذا الاستئناف.

من جهتها، رفعت السلطات الإسبانية الأربعاء إلى 12 عاما، مقابل 6 سنوات سابقا، السنّ الإجبارية الدنيا لإجراء اختبار سلبي لكوفيد لدخول البلاد.

وضمن موجة تخفيف القيود، سينتهي الإغلاق في ملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا، قبل وقت قصير من منتصف ليل الخميس. وتقدّر السلطات أن الامتثال لتدابير الإغلاق ساعد في الحد من انتشار الوباء.

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن مجموعات العمل التي شكلت مع كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ستساعد في "رسم سبل المضي قدما" من أجل "استئناف السفر الدولي مع شركائنا الرئيسيين عندما يتقرر أنه يمكن القيام بذلك بأمان".

قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوروبا، خفضت واشنطن تحذيرها للمسافرين إلى العديد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وكذلك اليابان قبل شهر ونصف من الألعاب الأولمبية، وكندا والمكسيك المجاورتين.

تزامن القرار مع سماح الاتحاد الأوروبي بدخول المسافرين الأمريكيين المطعمين ضد كوفيد، لكن الأخير يطالب بمعاملة مواطنيه بالمثل في الولايات المتحدة.

في البرازيل، البلد المتضرر بشدة من الوباء والمهدد بموجة ثالثة في الأسابيع المقبلة، قررت المحكمة العليا أنها ستصدر قرارا عاجلا الخميس بشأن إلغاء محتمل لبطولة كوبا أمريكا قبل خمسة أيام من انطلاقها.

كان من المقرر في البداية أن تقام البطولة الإقليمية لكرة القدم قبل عام، في الأرجنتين وكولومبيا. لكن الإعلان المفاجئ الاثنين عن استضافة البرازيل للمسابقة أثار سيلا من الانتقادات.

أما في فيجي، فقد اضطر البرلمان إلى إغلاق أبوابه الثلاثاء مع استمرار انتشار فيروس كورونا في أنحاء الأرخبيل. وأعلن رئيس البرلمان إبيلي نيلاتيكاو إغلاق المجلس بعد اكتشاف إصابة بالفيروس لدى أحد أعضاء فريق عمله.