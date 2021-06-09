وباء كورونا.. أكثر من 174 مليون إصابة حول العالم وعدد الوفيات يقترب من أربعة ملايين

أكدت البيانات أن أكثر من 174 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و890844.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر-كانون الأول من العام 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الهند تسجل 92596 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19

أفاد بيان من الحكومة الهندية بأن البلاد سجلت 92596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات اليومية ارتفع بواقع 2219. ووفقا لبيانات الوزارة، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.1 مليون بينما وصل اجمالي حالات الوفاة إلى 353528.

الصين تسجل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت السلطات الصحية في الصين في بيان إن البلاد سجلت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الثامن من يونيو-حزيران. ووفقا للجنة الوطنية للصحة، فقد كانت ثماني حالات من بين الإصابات الجديدة عدوى محلية في إقليم غواندونغ بجنوب البلاد.

كما سجلت الصين تسع حالات جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 16 في اليوم السابق. ولا تحتسب الصين تلك الحالات ضمن حصيلة الإصابات المؤكدة. وبحلول يوم الثلاثاء، سجلت الصين في المجمل 91316 حالة إصابة مؤكدة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا يرتفع بواقع 3254

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 3254 حالة ليصل إلى ثلاثة ملايين و705942. وكشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 107 ليصل إلى 89491.

البرازيل تسجل 52911 حالة إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة إن البرازيل سجلت 52911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى 2378 وفاة بسبب وباء كوفيد-19.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد 17 مليونا و037129 منذ بداية الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات ليصل إلى 476792، وفقا لبيانات الوزارة. وهذا ثالث أسوأ انتشار للمرض في العالم خارج الولايات المتحدة والهند والثاني من حيث عدد الوفيات.

المغرب يسجل 473 إصابات جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الثلاثاء تسجيل 473 إصابات جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 104 يوم الاثنين، مما يرفع عددها الإجمالي في المملكة إلى 522003. وسجل المغرب ست وفيات جديدة ارتفاعا من ثلاث وفيات يوم الاثنين، ليصل مجملها إلى 9187. وتعافت 383 حالة جديدة ليبلغ إجمالي المتعافين 509660.

قرار بشأن إجازة لقاح موديرنا للمراهقين

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنّها ستُصدر اعتباراً من شهر يوليو-تمّوز المقبل قرارها بشأن طلب قدّمته شركة موديرنا الأمريكية للسماح بتحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً بواسطة لقاحها المضادّ لفيروس كورونا.

وقالت الوكالة إنّها ستجري "عملية تقييم مسرَّعة" لطلب الترخيص المشروط الذي قدّمته الشركة الدوائية الأمريكية الإثنين. وأضافت أنّ "الوكالة الأوروبية للأدوية ستعلن عن نتيجة التقييم، التي يفترض أن تصدر في الشهر المقبل، ما لم تكن هناك حاجة إلى معلومات إضافية".

ولفتت الوكالة الأوروبية إلى أنّها ستقيّم البيانات المتعلّقة بلقاح موديرنا، الذي أجاز الاتحاد الأوروبي في يناير-كانون الثاني استخدامه لتحصين البالغين، بناءً على نتائج تجربة سريرية كبيرة أجريت على مراهقين.

وحالياً هناك لقاح واحد أجازت الوكالة استخدامه لتحصين المراهقين في الاتّحاد الأوروبي، هو لقاح فايزر/بايونتيك وقد حصل على هذا الترخيص في مايو-أيار.

وهذه قائمة بإجمالي الوفيات وعدد الإصابات المؤكدة على التوالي في بعض الدول

الولايات المتحدة 597767 33538490

الهند 351309 28996473

البرازيل 473541 16984218

فرنسا 110137 5719935

تركيا 48341 5300236

روسيا 274968 5145843

المملكة المتحدة 127854 4528524

إيطاليا 126690 4235592

الأرجنتين 81946 3977634

إسبانيا 80309 3711027

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

العراق 16589 1233240

الأردن 9549 741101

الإمارات العربية المتحدة 1704 587244

لبنان 7774 541801

المغرب 9187 522003

السعودية 7488 459968