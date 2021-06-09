آلاف البولنديين العاملين في قطاعات الطاقة والتعدين والوقود، خرجوا اليوم الأربعاء في مسيرة جابت شوارع وارسوا للاحتجاج على "انتهاك حقوق الموظفين" وللتعبيرعن مخاوف العمال من فقدان وظائفهم، وللمطالبة بإعادة هيكلة قطاع التعدين في البلاد.
وانتقد المتظاهرون الاتحاد الأوروبي والقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي أمر بوقف تعدين الليغنيت في منجم تورو القريب من الحدود مع جمهورية التشيك.
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