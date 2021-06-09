لماذا منعت الإمارات طائرة إيطالية من التحليق فوق أراضيها؟

استدعي سفير الإمارات العربية المتحدة في روما يوم الثلاثاء 8 يونيو/حزيران إلى وزارة الخارجية الإيطالية بعد رفض بلاده السماح لطائرة عسكرية إيطالية بالتحليق فوق أراضيها.

وبهذه المناسبة، أعرب الأمين العام للوزارة، إيتوري سيكي، للسفير عمر عبيد الشمسي عن "خيبة أمل إيطاليا الكبيرة من هذا التصرف غير المتوقع والذي يصعب فهمه"، وفق ما قالت الوزارة في بيان.

وكانت طائرة "سي130" تابعة لسلاح الجو الإيطالي تنقل صحافيين وعسكريين إلى هراة في غرب أفغانستان للمشاركة في مراسم بمناسبة انسحاب القوات الإيطالية من هذا البلد.

واضطرت الطائرة جراء الرفض الإماراتي إلى التوقف في الدمام في المملكة العربية السعودية وإلى سلوك مسار أطول، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أغي".

وجرت المراسم في هراة لكن بعد تأخير للسماح بمشاركة ركاب الطائرة الآتية من روما.

وحضر المراسم أيضا وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غيريني ومسؤولون عسكريون كبار سافروا في طائرة اخرى.

وكانت إيطاليا ثالث أكبر مشارك في مهمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان مع نحو 900 جندي.

وأتى القرار الإماراتي بعدما سحبت إيطاليا نهائيا في يناير/كانون الثاني أذونات لتصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات بسبب مشاركة هذين البلدين في النزاع في اليمن.

ويشهد النزاع في اليمن الذي اندلع عام 2014، مواجهات دامية بين المتمردين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية وتشارك فيه الإمارات.

وخلّف النزاع عشرات آلاف القتلى وتسبّب كذلك بنزوح ملايين الأشخاص وترك بلداً بأسره على شفا المجاعة.