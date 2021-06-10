شاهد: المئات ينظمون احتجاجا نادرا في البحرين بعد وفاة سجين عقب حصوله على لقاح فيروس كورونا

نظم مئات الأشخاص احتجاجا نادرا في البحرين بسبب وفاة سجين عقب حصوله على لقاح فيروس كورونا.

شهدت الاحتجاج مساء الأربعاء مسيرة لمتظاهرين في شوارع قرية الضياء احتجاجا على وفاة حسين بركات في وقت سابق من اليوم.

سمع ُفي مقاطع مصورة خاصة بالاحتجاج، والتي تتوافق مع تقارير أسوشيتد برس عن المظاهرات، أصوات متظاهرين يصرخون، ويقولون إنهم يحملون الملك حمد بن عيسى آل خليفة مسؤولية وفاة بركات.

ذكر بيان لوزارة الداخلية أن بركات (48 عاما) كان يستخدم جهاز التنفس الصناعي في الأيام الماضية، وتوفي في المستشفى.

وأضافت أن بركات تلقى لقاحا على جرعتين، لكن بدون تحديد اسم اللقاح.

ذكر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن بركات تلقى اللقاح الصيني "سينوفارم".

اعتمدت البحرين، مثل الإمارات المجاورة، بشكل كبير على لقاح سينوفارم في حملات التلقيح، لكنها تقدم الآن جرعات من لقاح فايزر.

نُشرت تقارير تتحدث عن استجابات منخفضة للأجسام المضادة في الإمارات، والتي شهدت إعلان البلاد في مايو أيار الماضي أنها ستقدم معززات بعد ستة أشهر من الحصول على لقاح سينوفارم.