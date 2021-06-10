كوفيد-19: أكثر من 3 ملايين إصابة في إيران ونحو 6 آلاف وفاة في الهند خلال 24 ساعة

تجاوزت إيران عتبة ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا الخميس، على ما أكدت وزارة الصحة، فيما واصلت الإصابات والوفيات اليومية الانخفاض بعدما بلغت ذروتها في نيسان/أبريل.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجّلت البلاد 12,398 إصابة و153 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3,003,112 والوفيات إلى 81,672 وفقا للأرقام الرسمية.

الصحة تحذر من عودة الوباء في أوروبا

حذّر الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الخميس من أن مستوى التلقيح في أوروبا غير كاف لتجنب عودة ظهور وباء كوفيد-19 داعية إلى تجنب تكرار "خطأ" ارتفاع الإصابات خلال صيف 2020.

وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة، هانز كلوغه، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن "توزيع اللقاحات ما زال بعيدا عن أن يكون كافيا لحماية المنطقة من عودة" الوباء.

وتأتي هذه التصريحات فيما حصل ثلاثون في المئة من سكان المنطقة على جرعة أولى من اللقاح و17 في المئة على جرعتين.

أكثر من 6 آلاف وفاة في الهند

سجلت الهند رقماً قياسياً جديداً بلغ 6148 حالة وفاة يومية بسبب فيروس كورونا، الخميس، بعد مراجعة عدد الضحايا في ولاية بيهار الشمالية، في حين شهدت الإصابات ارتفاعاً طفيفاً، لكنها بقيت تحت عتبة 100 ألف إصابة لليوم الثالث على التوالي.

ويبلغ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد -19 في الهند 359.676 وفقاً لأرقام رسمية صادرة عن وزارة الصحة، مما يجعل الهند ثالث دولة لديها أعلى عدد من الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

العالم

سُجلت الأربعاء 10.848 وفاة إضافية و427.475 إصابة جديدة في العالم.

وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي الهند ثم البرازيل (2723) والولايات المتحدة (668). وحتى الآن، إن الولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية الوفيات إذ يقترب العدد فيها شيئاً فشيئاً من 600 ألف.

تليها البرازيل بتسجيلها 479.515، ثم الهند مع 359.676، والمكسيك مع 229.353 وفاة والبيرو مع 187.479.

نسبة "فتاكة" في البيرو

بين الدول الأكثر تضرراً، تسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان بلغ 569 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها المجر (309) والبوسنة (289) وجمهورية تشيكيا (282) ومقدونيا الشمالية (262).