شاهد: احتجاج فلسطينيين من موظفي الصحة ضد إغلاق مقر لجان العمل الصحي في رام الله

نظم فلسطينيون يعملون في قطاع الصحة وقفة احتجاجية أمام مقر لجان العمل الصحي في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، رافضين قرار السلطات الإسرائيلية بإغلاقه.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الجيش الإسرائيلي، داهم في وقت مبكر من يوم الأربعاء مقر لجان العمل، وكسر باب المقر وصادر أجهزة الكمبيوتر وأصدر أمرا عسكريا بإغلاق المكتب لمدة ستة أشهر.

وقالت منظمة العفو إن قرار إغلاق المنظمة الصحية سيكون له عواقب وخيمة على الرعاية الصحية الفلسطينية.

من جانبه أدان رئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية مصطفى البرغوثي "العمل الإجرامي ضد مؤسسة صحية إنسانية، تقوم بعمل إنساني كبير للشعب الفلسطيني".

وطالب البرغوثي الهيئات الدولية بممارسة ضغوط فورية على الاحتلال الإسرائيلي، للتراجع عما وصفه بالعمل الإجرامي.