لم شمل بعد ألف عام.. محاربا فايكينغ من العائلة نفسها يجتمعان في متحف بالدنمارك

بعدما بقيا منفصلين مدة ألف عام، التمّ شمل اثنين من محاربي الفايكنغ ينتميان إلى العائلة نفسها في المتحف الوطني الدنماركي في كوبنهاغن، في حدث يوفر معطيات جديدة عن تاريخ التنقلات في أوروبا.

وقُتل أحد المحاربين في بداية القرن الحادي عشر في إنكلترا متأثراً بجروح في الرأس، ودُفن في مقبرة جماعية بأكسفورد. فيما توفي الآخر في الدنمارك، وظهرت على هيكله العظمي علامات ضربات، مما يشير إلى أنه قد يكون شارك في معارك.

وتبين عن طريق الصدفة أن بينهما صلة قرابة من الدرجة الثانية، وذلك بفضل خريطة الحمض النووي للهيكلين العظميين العائدين إلى عصر الفايكينغ (بين القرنين الثامن والثاني عشر)

ترى عالمة الآثار جانيت فاربرغ من المتحف الوطني في تصريح لوكالة فرانس برس "انه اكتشاف عظيم إذ بات في الإمكان تتبع التنقلات مكانياً وزمانياً من خلال عائلة".

وأعاد اثنان من زملائها على مدى أكثر من ساعتين بناء الهيكل العظمي لرجل في العشرينات من عمره، باستخدام نحو 150 عظمة معارة من متحف أوكسفوردشاير لمدة ثلاث سنوات.

ويتفق المؤرخون على أن أجداد الدنماركيين غزوا اسكتلندا وإنكلترا. ومن المحتمل أن يكون الشاب "قُتل خلال هجوم للفايكينغ، لكن ثمة نظرية أخرى مفادها أنه كان ضحية لمرسوم ملكي من ملك إنكلترا أيثيلريد الثاني الذي أمر عام 1002 بقتل جميع دنماركيي إنكلترا"، على ما شرحت فاربرغ.

وأوضحت أن من النادر جداً اكتشاف روابط القرابة بين الهياكل العظمية المختلفة، وخصوصاً عندما لا يتعلق الأمر بالملوك. وإذا كانت صلة القرابة بين صاحبي الهيكلين العظميين محسومة ولا جدال فيها، فمن المستحيل تحديد الصلة الدقيقة بين الرجلين.

وقالت عالمة الآثار "من الصعب للغاية تحديد ما إذا كانا عاشا في الوقت نفسه أو ربما كان ثمة فارق جيل، لأن قبريهما لا يحتويان على ما يمكن أن يوفّر تأريخاً دقيقاً، لذلك ثمة هامش 50 عاماً تقريباً".