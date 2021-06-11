"أوكسفام" تدعو لمشاركة براءة اختراع لقاحات كوفيدـ19 لكسر احتكار عمالقة مخابر الأدوية

دعا ناشطون في منظمة أوكسفام الخيرية خلال احتجاجهم في مقاطعة كورنول في المملكة المتحدة، مجموعة الدول الصناعية السبع، إلى الموافقة على تبادل براءات الاختراع الخاصة بلقاح كوفيدـ19 مع الدول النامية.

وارتدى المتظاهرون أقنعة لمختلف قادة دول المجموعة، وتظاهروا على شاطئ فالماوث، حاملين حقنة وهمية ضخمة، في وقت بدأ قادة دول مجموع السبع بالوصول إلى مكان انعقاد القمة.

وقال رئيس السياسات في منظمة أوكسفام ماكس لوسن، إن هناك المزيد من العمل يتعين القيام به بخصوص مشاركة براءات الاختراع، مع المصنعين في الدول الفقيرة.

وأضاف لوسن القول: "لقد وافق إيمانويل ماكرون وجو بايدن على مشاركة براءة الاختراع، لكسر احتكار عمالقة مخابر الأدوية للقاحات الناجحة، والسماح لدول نامية مثل جنوب إفريقيا والهند بتصنيع تلك اللقاحات، بينما تعارض كل من المملكة المتحدة وألمانيا وبقية أعضاء مجموعة السبع ذلك".