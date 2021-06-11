شاهد: فعالية "كاريكاتورية" لحث زعماء مجموعة السبع على حل مشكلات العالم

لحثهم قادة الدول الكبرى على مواجهة الأزمات التي يمر بها العالم والتصدي لها بمسؤولية عالية، نظم نشطاء فعّالية في مدينة كورنوال البريطانية، حيث يقعد زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اجتماعاً تمهيداً لقمة من المرجح أن تخصص لجائحة كورونا وحملات التلقيح وقضايا المناخ إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.

النشطاء الذي جاءوا إلى كورنوال من بلاد مختلفة، قاموا بتسيير عبّارة قبالة سواحل المدينة وعلى متنها بالونان ضخمان يمثلان صورتين كاريكاتوريتين، الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن، والثانية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وكتب الناشطون على أيدي الشخصيتين الكاريكاتوريتين رسائل من قبيل "موجة الأمل" و"تفكيك الأزمات"، في إشارة ضمنية إلى ضرورة أن يبذل زعماء الدول الصناعية السبع كافة الجهود من أجل بعث الأمل لدى الشعوب بإمكانية إنهاء أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها، إضافة إلى تدعيم أسس السلم العالمي وحلّ المعضلات الكبرى التي تؤرق العالم وفي مقدمها أزمة المناخ.