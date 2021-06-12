من هي مرشحة حزب الخضر الألماني لمنصب المستشارية؟

رشّح حزب الخضر الألماني رسميا السبت أنالينا بيربوك لمنصب المستشارية، رغم إقرارها بارتكاب "أخطاء" أضعفتها في السباق لخلافة أنغيلا ميركل.

صوّت 688 نائبا (98,5 بالمئة) من حزب الخضر اجتمعوا في برلين خلال مؤتمرهم، لصالح الثنائي بيربوك وروبرت هابيك، الرئيس المشارك للحزب.

وكانت أنالينا بيربوك قد نالت 97,1 بالمئة من الأصوات عند انتخابها زعيمة للحزب عام 2019، فيما حصل روبرت هابيك على 90,4 بالمئة من الأصوات.

وأعربت بيربوك (40 عاما) عن أسفها لارتكابها "أخطاء أزعجت كثيرين" وأدت إلى تراجع دعم الخضر في استطلاعات الرأي منذ أعلنت ترشيحها للمستشارية في نيسان/أبريل.

وبعد تصدرهم نوايا التصويت إثر ترشيحهم بيربوك، تخلّف الخضر عن محافظي تحالف حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي رغم ضعف شعبية زعيمه أرمين لاشيت.

وصار المسيحيون الديمقراطيون يحظون بـ28 بالمئة من نوايا التصويت، مقابل 20 بالمئة للخضر الذين تراجعوا ستّ نقاط مئوية خلال شهر، وفق استطلاع أجرته الخميس قناة "آي ار دي" العامة.

ومن أخطاء أنالينا بيربوك عدم إعلامها البوندستاغ (مجلس النواب) بمكافآت معفاة من الضرائب دفعها لها حزبها. كما اضطرت إلى إدخال تصحيحات على سيرتها الذاتية التي احتوت على عدة مغالطات.

أما روبرت هابيك، فقد أثار خلافات في صفوف الخضر إثر دعمه تسليم أسلحة لأوكرانيا لمواجهة التهديد الروسي.