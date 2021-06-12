خلال "مسيرة الحريات"..إلقاء الطحين على جان لوك ميلونشون زعيم حزب "فرنسا الأبية"

تعرض القيادي اليساري الفرنسي والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة جان لوك ميلانشون لرشق بالطحين السبت في بداية تظاهرة في باريس ضد اليمين المتطرف، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

ورشق شاب الطحين على ميلانشون، رئيس حزب "فرنسا الأبية"، عندما كان الأخير يدلي بتصريحات صحافية. ثم اقتاد عناصر الحماية التابعون للاتحاد النقابي "سي جي تي" الشاب بعيدا.

ونفض السياسي غبار الطحين عنه ورد بهدوء "هناك توتر كبير. لا أعرف سبب إلقاء الطحين علي".

وأضاف "لم أتأثر كثيرا لأنه كان من الممكن أن يكون أسوأ... لقد جرى ذلك لتخويفي (...) حتى لو كان الأمر مزعجا، يجب عدم التراجع".

"إنهم لا يُــخيفونني"

وتابع الزعيم السياسي اليساري "إذا حصل لي شيء يوما ما، فإنهم يتحملون المسؤولية"، بدون أو يوضح الجهة التي يقصدها.

وكان ميلانشون قد توقع الأحد الماضي وقوع "حادثة خطيرة أو جريمة قتل" في الأسبوع الأخير من الحملة الرئاسية في أيار/مايو 2022، وهو أمر اعتبره "معدا سلفا". وقد خلّف تصريحه استياء في صفوف النخبة السياسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تلقى صفعة بداية الأسبوع من رجل أثناء زيارة له في جنوب البلاد.