قصف مدفعي على مدينة عفرين السورية استهدف مستشفى وخلّف 16 قتيلا على الأقل

قُتل 16 شخصا على الأقل، بينهم 11 مدنيا، في قصف مدفعي استهدف السبت مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لأنقرة وأصاب مستشفى خصوصا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومن بين القتلى طبيب وثلاثة من موظفي المستشفى وثلاث نساء وطفل، إضافة إلى مقاتل معارض بحسب المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن "القصف استهدف أحياء عدة في المدينة وأصاب المستشفى".

وأورد المرصد في بيان أن "معظم الضحايا سقطوا في القصف على المستشفى"، لافتا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب العديد الكبير من الجرحى.

وأوضح أن القصف كان مصدره مناطق في شمال محافظة حلب "تنتشر فيها ميليشيات موالية لإيران ولقوات النظام وقربها قوات كردية".

ونفت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أي ضلوع لها في القصف.

ومنطقة عفرين الكردية الواقعة في محافظة حلب سيطرت عليها القوات التركية وحلفاؤها من الفصائل المعارضة في آذار/مارس 2018.

وعلى غرار المناطق التي تسيطر عليها فصائل موالية لانقرة، تشهد المنطقة بانتظام عمليات اغتيال واعتداءات وانفجارات.

والخميس، قُتل 12 شخصا على الأقل في شمال غرب سوريا بينهم مقاتلون في قصف للنظام السوري استهدف منطقة إدلب، بحسب المرصد.

وأسفر النزاع المستمر في سوريا منذ 2011 عن نحو نصف مليون قتيل وفق المرصد السوري وأدى الى تهجير ونزوح الملايين.